Finalizando mês das crianças, Turma da Mônica lança cartilha sobre autocuidado

HD Helena Dornelas*

Turma da Monica lança cartilha sobre relacionamentos saudáveis - (crédito: Reprodução redes sociais)

Em tempos de discussões sobre saúde mental, autocuidado e relacionamentos saudáveis, a Turma da Mônica traz esses assuntos para as crianças. Uma parceria com a Federação Israelita do Estado de São Paulo, os famosos personagens da infância dos brasileiros, preparou uma cartilha virtual com o objetivo de ajudar as crianças a terem relacionamentos saudáveis e sobre informar os responsáveis em situações de desconforto.

A iniciativa foi feita pelo Instagram, onde Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão e outros personagens do bairro do limoeiro apresentam dicas voltadas para a boa convivência. O primeiro e talvez mais importante diz: “É importante respeitar a si mesmo”, onde a Mônica fala sobre a importância do respeito ao próprio corpo e ao do outro.

A segunda dica, que ainda não foi publicada, é com o Cebolinha pedindo para que não faça nada contra a própria vontade ou com a do outro, abordando sobre consentimento. Seguindo essa linha, no passo cinco, Nimbus, personagem inspirado no filho de Mauricio de Sousa, fala sobre conversar com pessoas confiáveis sobre conversas desconfortáveis.

Na rede social, o Instituto Mauricio de Sousa escreveu sobre o objetivo da cartilha, “para levar às famílias informações sobre a importância de fomentar relações respeitosas.”

A cartilha é inspirada em outra iniciativa, a “Bem me quer é quem me quer bem”, feita pelo Grupo de Empoderamento e Liderança Feminina da FISESP. As postagem da Turma da Mônica serão feitas nos instagrans da duas instituições.