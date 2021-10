Luísa Canziani assume presidência da Frente Digital na Câmara

JV João Vitor Tavarez*

(crédito: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

A deputada Luísa Canziani (PTB-PR) assume, nesta quarta-feira (27/10), a presidência da Frente Parlamentar Mista da Economia e Cidadania Digital da Câmara dos Deputados. O evento celebra a cerimônia de posse da 3ª mesa diretora do colegiado.



O deputado Vinicius Poit (Novo-SP) entrega o comando da presidência à Luísa Canziani, que atua como coordenadora-geral da Frente.

“Haveremos de criar um ambiente normativo e regulatório que dê ética e transparência para quem consome inovação, regras claras para quem fiscaliza e, sobretudo, segurança jurídica para quem inova”, afirma a deputada sobre a continuidade dos projetos da bancada.

A Frente Parlamentar Mista da Economia e Cidadania Digital é um grupo suprapartidário composto por deputados e senadores. O colegiado é comprometido com a promoção e aprimoramento de medidas voltadas para a economia digital.

Acesso à internet a um custo acessível, promoção do desenvolvimento de habilidades digitais, fomento do empreendedorismo e abordagem da discriminação no mercado de trabalho são algumas das pautas do grupo.

Na posse de hoje, alguns parlamentares estão sendo agraciados com premiações por atuações em defesa da transformação digital. A cerimônia acontece no Salão Nobre da Câmara dos Deputados desde as 17h.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro