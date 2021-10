Ao menos 25 suspeitos de roubos a bancos são mortos em troca de tiros em Minas Gerais

TM Thays Martins

(crédito: Divulgação/Polícia Militar)

Uma operação conjunta entre Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) terminou com a morte de 25 suspeitos de roubo a bancos em uma troca de tiros neste domingo (31/10) em Varginha, Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Militar, o grupo planejava ataques as agências bancárias da região e com eles foram apreendidos granadas, fuzis e coletes à prova de balas e até vestimentas camufladas.

“Provavelmente é a maior operação referente ao novo cangaço aqui no país, muitos infratores fariam um roubo a banco e foram surpreendidos pelo nosso serviço de inteligência integrado com a Polícia Rodoviária Federal”, explicou a capitã da PM, Layla Brunnela.

De acordo com a PRF, a ação ocorreu em duas chácaras. Na primeira, os suspeitos entraram em confronto com os policiais e 18 criminosos morreram.

Na segunda, também teve trocas de tiros e sete suspeitos morreram.