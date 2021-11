Dois indígenas isolados são mortos a tiros por garimpeiros em Terra Yanomami

TM Thays Martins

(crédito: Bruna Lima/CB)

Dois indígenas da comunidade isolada Moxihatëtëma, na Terra Yanomami em Mucajaí, região Sul de Roraima, foram mortos a tiros por garimpeiros durante um conflito. A informação foi divulgada pela Hutukara Associação Yanomami (HAY) nesta terça-feira (2/11), mas o conflito teria ocorrido há cerca de dois meses.

De acordo com a associação, os indígenas foram mortos ao tentar expulsar os invasores de um garimpo chamado "Faixa Preta". No conflito, os indígenas chegaram a acertar três garimpeiros com flechas. Dois indígenas acabaram mortos por armas de fogo.

A associação encaminhou um documento com o relato para a Frente de Proteção Etnoambiental Yanomami da Fundação Nacional do Índio (Funai), para a Superintendência da Polícia Federal em Roraima (PF-RR), para a 1ª Brigada de Infantaria da Selva do Exército (1ª Bis) e para o Ministério Público Federal em Roraima (MPF-RR).

De acordo com o ofício, o garimpo “Faixa Preta” está localizado no rio Apíau, a cerca de quatro dias de barco, desde o posto de saúde Rio Apíau e já destruiu uma área de mais de 100 hectares de floresta.

Ainda segundo a associação, o povo isolado Moxihatëtëma conta com cerca de 17 famílias, em torno de 80 pessoas.