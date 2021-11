Ana Maria Braga aparece no 'Mais Você' e diz que volta segunda-feira

VO Victória Olímpio

(crédito: TV Globo/Instagram)

Ana Maria Braga surpreendeu os telespectadores na manhã desta quarta-feira (3/11), após fazer uma aparição surpresa no Mais você, da TV Globo. Após sofrer uma queda em casa, no dia 24 de outubro, a apresentadora precisou ficar afastada da telinha e foi substituída por Fabrício Battaglini e Talitha Morete.

Ana agradeceu aos substitutos pela ótima apresentação do programa e aos fãs pelas mensagens de carinho que está recebendo. Ela também aproveitou para dar detalhes sobre o estado de saúde: "É um pouco mais complicado do que uma simples queda. É uma coisa você levar um tombo. Aí você tem uma explicação. Mas não é bem isso. Às vezes o organismo da gente é um negócio que a gente desconhece".

"A gente acha que sabe tudo. Você tem um cansaço aqui, uma coisinha ali e não dá muita importância. E, de repente, uma surpresa como essa me pegou pela falta de um elemento fundamental no funcionamento do organismo e você só descobre quando cai, literalmente", completou a apresentadora.

Ana contou que quando voltar a comandar o programa explicará com mais detalhes, mas brincou sobre a situação com Fabrício e Talitha: "Já que vocês estão indo tão bem e tem um feriado no meio do caminho, por que não ficar aí até segunda-feira? Na segunda-feira eu vou estar aí se Deus quiser, plena como eu estou ficando aqui. Esses três dias a mais vai me dar aquele fôlego que eu preciso tanto para chegar aí do jeito que vocês merecem e eu também", finalizou.