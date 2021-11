Barraco em BH: homem não paga programa, bate em travestis e quebra quarto de motel

JM Janaina Machado - Estado de Minas

(crédito: Reprodução/Google Maps)

Confusão e quebradeira em um motel deixou três pessoas feridas na tarde desta terça-feira (2/11), no Conjunto Jardim Filadélfia, em Belo Horizonte. A Polícia Militar foi acionada pela gerente do estabelecimento, depois de ouvir gritos, discussão e pedidos de socorro vindo de uma das suítes.



Dentro do quarto, os policiais encontraram dois homens discutindo e uma pessoa caída na cama. O local estava destruído, com vários vidros e móveis quebrados.

Dois dos envolvidos disseram que fecharam um programa com E.S.P, de 42 anos. Eles acertaram o programa a três no valor de R$100. No entanto, após o ato, o homem se recusou a fazer o pagamento combinado e começou a discutir com as travestis e a quebrar o local.

Segundo o homem, ele combinou o programa com a dupla e, ao final, as travestis teriam mudado o valor e queriam a quantia de R$1 mil. Ele disse que não tinha a quantia solicitada e as travestis teriam começado a agredi-lo e a quebrar os objetos do motel. Os três foram levados para o Hospital Odilon Behrens e depois encaminhados para a delegacia.

A gerente do motel disse que o prejuízo provocado pelo trio é de cerca de R$ 800. Segundo ela, eles quebraram o frigobar, espelhos da cabeceira, TV, lençóis, travesseiros, sofá, parede e interfone.