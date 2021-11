Digital influencer baiano cai em banheiro e morre após sofrer infarto

CG Camilla Germano

Na noite desta terça-feira (2/11), Laércio Sena de 28 anos - conhecido nas redes sociais como “Lala Sena” - morreu na cidade de Feira de Santana, na Bahia. Segundo a família do influenciador, a causa da morte teria sido infarto.



“Lala Sena” tinha mais de 32 mil seguidores nas redes sociais e costumava usá-las de maneira engraçada e irônica, comentando sobre sua rotina e também usando bordões como “Cadê o dinheiro da boneca?" e “Ocupada no psicólogo".



Horas antes de dar entrada no hospital, o influenciador teria feito um vídeo, em razão do Dia de Finados, falando sobre a morte. A mensagem dizia “A gente não sabe se vai estar aqui amanhã”.



Lala sempre estava ao lado de seu irmão gêmeo, compartilhando mensagens de simpatia e positividade, além de lutar contra a gordofobia. Amigos e seguidores lamentaram a morte repentina.



Os familiares contaram ao G1 que o influenciador sentiu dores durante o dia, mas só decidiu procurar ajuda médica no fim da tarde. Enquanto se preparava para ir até uma unidade de saúde, Lala caiu na área do banheiro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e tentou reanimá-lo, sem sucesso.

O corpo foi velado na Pax Bahia, no bairro Sim, no mesmo município, nesta quarta-feira (3/11).