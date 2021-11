Homem é preso após enforcar a mulher e pisar em sua cabeça

RM Renato Manfrim - Especial para o EM

(crédito: PMMG/Divulgação)

Um homem de 36 anos foi preso no início da madrugada desta quarta-feira (3/11) após enforcar a companheira também de 36, arrastá-la até a rua e pisar em sua cabeça. O caso ocorreu em frente a uma casa do Residencial Rio de Janeiro, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A agressão só terminou, segundo a Polícia Militar, quando ele foi contido pelos vizinhos.

Além disso, a vítima contou aos militares que o companheiro tentou acertar um vaso de porcelana em sua cabeça.



Ainda conforme a ocorrência policial, registrada como lesão corporal consumada, a agressão contra a vítima começou quando ela estava em casa com o suspeito e, por motivos desconhecidos, ele teria sufocado a filha do casal, de 11 meses.



Por outro lado, o suspeito confessou que agrediu a companheira, mas num momento de raiva ao ter visto ela chutar a criança.



Tanto a mulher quanto o homem passaram por atendimento médico em unidade de pronto-atendimento (UPA) de Uberaba, sendo que, em seguida, ainda conforme a PM, ele foi conduzido para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil para as próximas providências.



A PC vai investigar a ocorrência.