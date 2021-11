Jovem denuncia padrasto por estupro de irmã de 10 anos

ID Ivan Drummond - Estado de Minas

(crédito: Reprodução/Google Street View)

A coragem de um adolescente de 14 anos levou a polícia a prender um homem de 25, que teria estuprado uma criança de 10, irmã do denunciante, que presenciou o fato. O suspeito é o padrasto da vítima. A prisão, nesta quinta-feira (4/11), foi feita por policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



O estupro ocorreu no Bairro Colorado. Segundo o jovem, ele estava em seu quarto e escutou um barulho vindo do quarto da irmã. Ao entrar no local, viu a irmã sendo estuprada pelo padrasto.

A vítima compareceu à delegacia, acompanhada da mãe, quando relatou o crime. Ele foi foi ouvida pela psicóloga da unidade policial, de forma especializada, e deu detalhes do ocorrido, relatando que o padrasto foi até a cama dela, pela manhã, e passou a mão em suas partes íntimas.

O acusado, com o intuito de intimidar a esposa e a criança, compareceu à delegacia e negou o abuso, mas foi preso.