Fãs e cantores sertanejos se despedem de Marília Mendonça em Goiânia

RF Raphael Felice

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Muitos cantores do gênero sertanejo marcaram presença no ginásio Goiânia Arena, neste sábado (6/11), para se despedir de Marília Mendonça. Maiara e Maraisa, Henrique e Juliano, Jorge (dupla Jorge & Matheus), Mateus (dupla Mateus e Kauan), Murilo Huff (ex marido e pai do filho dela), Fernando (dupla Fernando e Sorocaba, Luísa Sonza, Naiara Azevedo, Felipe Araújo são alguns dos artistas no velório de Marília.

Dezenas de milhares de fãs já passaram pelo local para velar o corpo da cantora, muitas tomadas pela comoção. Entre elas, Caíque Oliveira, 16 anos, criador do fã clube "Marília CQC (custe o que custar). O jovem afirmou ter conhecido Marília, lamentou a morte da cantora e disse que os fãs nunca vão esquecê-la.

"Ela é a maior cantora do Brasil, não só do sertanejo, mas de todos os gêneros. O seu legado vai ficar e a gente vai sempre manter a memória dela e lembrar sempre do sorriso que ela tinha. Isso não vai se apagar, pode passar o tempo que for Marília" disse emocionado.

O velório público será realizado até às 16h. A expectativa é que mais de 100 mil pessoas passem pelo Goiânia Arena. Depois do o corpo será levado para o cemitério, onde o sepultamento será realizado apenas para familiares e pessoas mais próximas à cantora.