Corpo de Marília Mendonça é velado em Goiânia na presença da família e fãs

RC Rodrigo Craveiro ME Maria Eduarda Cardim RF Raphael Felice

A mãe de Marília Mendonça, Ruth Dias, se despede da filha no velório realizado em Goiânia - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O corpo da cantora Marília Mendonça é velado neste sábado (6/11) na presença de familiares, amigos, personalidades do sertanejo e também de fãs. A despedida da artista é marcada por muita comoção e cerca de 100 mil pessoas são esperadas no Ginásio Goiânia Arena, local onde acontece o velório de Marília.

O velório começou com um momento dedicado apenas para família e amigos próximos da cantora. Na ocasião, a mãe da cantora, Ruth Dias, se despediu da família amparada por familiares.

Amigos e personalidades do sertanejo também estiveram presentes no local. A cantora Maraisa, irmã e dupla de Maiara, esteve grande parte do tempo ao lado do caixão de Marília Mendonça e acenou e cumprimentou os fãs de Marília quando o acesso ao velório foi liberado para os admiradores da artista.











Um culto de corpo presente aconteceu no Ginásio Goiânia Arena, em Goiânia, durante o velório da cantora Marília Mendonça. Ao som de um violão, um pastor recitou o salmo 116 e afirmou que Marília Mendonça está nos braços da eternidade. Amigos e familiares se abraçam próximos ao caixão, enquanto os fãs seguem homenageando a artista.

Antes mesmo da abertura ao público, um grande número de pessoas se concentrava em frente ao ginásio Goiânia Arena e o estádio Serra Dourada.

O corpo da cantora Marília Mendonça chegou ao ginásio Goiânia Arena, por volta de 12h10, deste sábado (6), escoltado por carros da polícia militar.

Acidente

A tragédia que vitimou a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas comoveu milhões de pessoas em todo o Brasil. Marília Mendonça, 26 anos, morreu após um acidente com um avião bimotor, no qual viajava para realizar shows em Caratinga e Ouro Branco neste final de semana.

O corpo de Marília Mendonça foi retirado dos escombros do avião que caiu em Piedade de Caratinga, em Minas Gerais, nesta sexta (5). O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou a morte da artista por volta das 17h45 desta sexta-feira (5).

Além de Marília, também estavam no avião o assessor e tio da cantora, Abicieli Silveira, o produtor, Henrique Ribeiro, o piloto e o co-piloto. Todos morreram. O modelo é um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, com capacidade para seis passageiros.

O avião estava em situação regular, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) vai abrir uma investigação para apurar as condições da aeronave.