Homenagens a Marília Mendonça tomam conta das redes sociais

FF Fernanda Fernandes

(crédito: Kleber Sales/CB/DA Press)

O luto e a comoção estão estampados nas redes sociais de todo o Brasil, desde o acidente aéreo que tirou a vida da cantora sertaneja, Marília Mendonça, 26 anos, na tarde de sexta-feira, em Caratinga (MG), cidade onde faria um show. A rainha da sofrência recebeu milhões de mensagens, tanto de anônimos, que não puderam comparecer ao velório realizado no Ginásio Goiânia Arena, como de artistas e influenciadores.

O amigo de profissão Luan Santana foi um dos que usou as redes sociais para prestar sua homenagem. "Marília, eu te amo e vou te amar pra sempre. Como encontrar palavras e forças para este momento?", disse o artista. A cantora pop Anitta, bastante próxima de Marília, também usou o Twitter para demonstrar sua dor aos 14,8 milhões de seguidores. "Não estou conseguindo acreditar que isso aconteceu. Por que esse acidente, meu Deus???? Eu tô sem reação", disse.

Muito abaladas, as irmãs Maiara e Maraisa acompanharam o velório em Goiânia. Ao saber da notícia, compartilharam a nota divulgada pela assessoria da amiga e, na manhã de ontem, Maraisa usou o Twitter para desabafar. "Senhor, dai-me força pq sei que esse é o desejo da minha irmã. Senhor, me sustente para que eu seja fortaleza aos que necessitam de mim", publicou. A cantora Pitty utilizou sua conta no Instagram para desabafar e revelou a chateação por não terem trabalhado juntas. "Poxa Marília, ainda é difícil acreditar, que tristeza. Uma pena não ter tido oportunidade de cantarmos juntas", disse. Além de Pítty, outros grandes nomes do rock, como a banda Angra, Digão (Raimundos), Dinho Ouro Preto (Capital Inicial) e a banda Os Paralamas do Sucesso, enviaram mensagens de conforto à família e amigos.

Solidariedade

Entre os cantores que homenagearam Marília por meio das redes sociais, estão Gusttavo Lima, Joelma, Thiaguinho, Léo Santana, DJ Alok, Caetano e Gal Costa. Mas as mensagens não se restringiram ao meio musical. A tragédia foi lamentada por apresentadores, humoristas, atrizes e atores, e ex-BBBs.

"To chocada e pensando na família e amigos, que Deus dê o colo e a calma no coração a todos familiares das pessoas que estavam naquele avião", disse Xuxa Meneghel, ao postar uma foto ao lado da "patroa", como a cantora também era chamada pelos fãs.

"Lamento profundamente a inestimável perda de Marília Mendonça. Mulher, artista, mãe e ícone brasileiro. Meu profundo sentimento às famílias de todas as vítimas. Que Deus acalme o coração de cada um deles", disse Juliette, cantora e ex-BBB. ""É inacreditável!!! Não tem muito o que falar, não consigo pensar em nada além de toda loucura disso. Perdemos Marília Mendonça, a artista, a cidadã, a mãe, a filha", disse trecho da mensagem deixada pela atriz Paola Oliveira.

Em meio aos ruídos com a morte da artista, o presidente da República, Jair Bolsonaro, se pronunciou, afirmando que o país inteiro recebia em choque a notícia do "passamento" da jovem cantora sertaneja.