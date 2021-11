Marília Mendonça firmou parcerias com artistas famosos

IR Irlam Rocha Lima

Gal Gosta foi uma das artistas que homenagearam Marília pelas redes sociais - (crédito: Reprodução/Instagram/@galcosta)

Fenômeno da música popular brasileira contemporânea, Marília Mendonça foi, também, uma artista generosa. Além dos incontáveis sucessos que lançou em sua breve carreira artística, ela teve várias canções do gênero sofrência gravadas por companheiros de ofício. A primeira delas foi Minha herança, por João Neto & Frederico. Outras duplas sertaneja que também têm composições de Marília registradas em disco são Matheus & Kauan, entre elas Até você voltar, Cuida bem dela e Flor e beija-flor; e Simone & Simária, O que é o que é.

No projeto As Patroas, registrado em DVD, Marília tinha ao seu lado Maiara & Maraísa. As três fariam, a partir de março do próximo ano, uma turnê por cidades brasileiras e países da Europa, entre os quais Inglaterra, Bélgica e Portugal, e também pelos Estados Unidos.

Ícone da MPB, Gal Costa se rendeu ao talento da Marília Mendonça e, por meio do produtor Marcus Preto, solicitou a ela uma canção para o CD A pele do futuro, gravado em 2018. A compositora sugeriu Cuidando de longe — gravada originalmente pelo cantor Israel Novaes. A sofrência se transformou numa dance music, na interpretação de Gal. Trecho da letra diz: "Amorzinho também é amor/ Um passarinho me contou/ Que você não é só isso que aparenta ser/ Sei, você não sabe que eu sou eu/ De onde esse amor nasceu.

Em Meu coco, álbum que lançou em outubro, Caetano Veloso, criador do movimento tropicalista com Gilberto Gil, destacou Marília Mendonça por duas vezes na letra de Sem samba não dá. Numa delas canta: "Tem muito atrito, treta, tem muita muamba/ Mas tem sertanejo, trap, pagodão/ AnaVitória beijo d'onça, Mar(vi)lia afinação..."