Piloto de helicóptero da Globo reza depois de pouso forçado

Após o susto, um grande alívio. Um vídeo divulgado na manhã desta segunda-feira (8/11) mostra o piloto Dudu Barbatti fazendo uma oração depois do pouso forçado do helicóptero da rede Globo em um campo de futebol no Bairro Teixeira Dias, Região do Barreiro, em Belo Horizonte. Todos os três ocupantes saíram sem ferimentos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a suspeita é de que a aeronave tenha passado por uma pane mecânica.

Uma fonte informou ao Estado de Minas que Barbatti disse que eles estavam para entrar ao vivo quando houve uma perda de potência da aeronave. A reportagem tentou contato com ele, mas até a publicação da matéria não obteve sucesso. No entanto, ele deixou uma mensagem nos Stories do Instagram. "Graças a Deus estamos todos bem, amigos! Depois dou mais notícias!".

No domingo, Barbatti, que trabalhou na cobertura do acidente aéreo que terminou com a morte da cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas em Caratinga, no Vale do Rio Doce, publicou um post na mesma rede social em que refletia sobre a tragédia.

"Aquela sensação de que a morte visitou a porta ao lado, e que está sempre rondando… Mas isso também nos faz estar sempre de olhos abertos para a vida! Triste pelos que se foram, que continuem sua caminhada em direção a luz maior… Feliz por poder mais uma vez fazer o trabalho que amo com excelência!”, escreveu na legenda da foto.