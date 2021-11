Duas onças pintadas entram em parque e matam 172 flamingos

HD Helena Dornelas*

(Imagem ilustrativa) - (crédito: ISAAC LAWRENCE)

No Parque das Aves em Foz do Iguaçu, duas onças pintadas entraram na área ambiental e mataram 172 flamingos. Do total, só sobraram quatro.

O incidente ocorreu por volta da meia-noite desta segunda-feira (8/11). Os dois predadores, uma fêmea e o filhote, pularam a cerca e entraram no recinto dos flamingos chilenos e africanos.

As aves chegaram no parque em 1995, quando foram resgatadas do Chile, e, em 2001, tiveram os primeiros filhotes. Em setembro de 2020, mais uma ninhada nasceu. A administração lamentou a perda e o esforço dos profissionais para a preservação das aves.



O Parque das Aves informou que o local tem câmeras, mas a imagens não serão divulgadas. O espaço permanecerá fechado até sexta-feira (12/11).

* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca