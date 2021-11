Marília Mendonça foi finalista em concurso de música gospel, em 2013

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Instagram/Reprodução)

Após a morte precoce da cantora e compositora Marília Mendonça (1995 - 2021), na última sexta-feira (05/11), em um acidente aéreo na região de Caratinga, em Minas Gerais, fãs da rainha da sofrência encontraram um vídeo antigo da artista, participando de um concurso de música gospel em 2013.



Marília foi criada na Igreja Videira, mas depois passou a frequentar a Igreja Assembleia de Deus, onde iniciou sua carreira musical. Entretanto, no programa Lady night, do Multishow , Marília desabafou que a "igreja não foi muito legal com ela".



Na época, ela disse à apresentadora Tatá Werneck que ainda adolescente seu padrasto saiu de casa após trair sua mãe. Portanto, ela teve que trabalhar cedo cantando em um bar. Segundo a compositora, fiéis da igreja começaram a criticá-la por causa do seu trabalho.



"Na igreja que eu ia todo mundo cantava, as adolescentes tinham um playbackzinho, sabendo cantar ou não. Hoje não tenho religião, acredito muito em Deus, ando com minha Bíblia. A religião não foi muito legal comigo. Como eu cantava na igreja e tinha que cantar às vezes em um bar, nessa época não existia bebida, eu não ia para o bar pra curtir, não ia pra beber, eu ia pra trabalhar. E eu não fui muito bem aceita nesse momento. Meu padrasto saiu de casa, minha mãe também foi traída, e eu tinha que trabalhar, tinha que dar um jeito, e a gente não foi bem aceito por isso ", afirmou.



"Nunca me senti abandonada por Deus, em momento nenhum. E parei de achar, porque hoje eu vejo com essa questão de preconceito, de tudo isso que acontece, que as pessoas param de acreditar em Deus, param de amar a Deus por causa de um falador que fica falando que Deus não te ama do jeito que você é. Eu parei de ouvir as pessoas do mundo para escutar a voz de Deus e estou com ele até hoje", desabafou.



No vídeo, que se tornou viral nas redes sociais e está emocionando os fãs da artista , Mendonça canta a canção Entra na minha casa, do cantor gospel Regis Danese.