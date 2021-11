Após pedir ajuda nas redes sociais, irmãs se encontram após 26 anos

HD Helena Dornelas*

Foto enviada na carta de Monica para Rosangela a 26 anos atrás - (crédito: Reprodução facebook)

Em um grupo nas redes sociais de moradores de Peruíbe, no litoral de São Paulo, a empregada doméstica, Rosângela Conceição, pediu ajuda para encontrar a sua irmã mais velha, que não via há 26 anos.

Com a velocidade das redes, o post viralizou e, em apenas cinco horas, ela conseguiu localizar a irmã. O post foi feito na madrugada de sexta-feira (5/11) e ela acordou com a ligação da irmã, Monica Conceição.

Monica trabalha como camareira em um hotel de Curitiba, Paraná, e disse à irmã que se sentiu uma celebridade vendo seu nome na internet.

As duas se separaram quando a mãe morreu. Rosangela se mudou com o pai para a Bahia e Mônica ficou com os avós maternos, se mudando para Curitiba quando adulta.

O último contato das duas foi há 26 anos quando Monica enviou uma carta e uma foto da filha. Com uma mudança de endereço, Rosângela não conseguiu responder.

Agora, mesmo à distância, as duas já marcaram o reencontro por vídeo chamada.



