Suspeito de encomendar tortura dos meninos mortos de Belford Roxo é preso

CB Correio Braziliense

Na última terça-feira (9/11), a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu um homem apontado como suspeito de ser um dos chefes do tráfico de drogas da comunidade do Castelar, em Belford Roxo, na região metropolitana do Rio, onde três meninos desapareceram em dezembro de 2020. As informações são da Folha.

Conhecido como "Vitinho" ou "VT", Victor Hugo dos Santos Goulart é acusado de mandar torturar um morador falsamente apontado como responsável pelo sumiço, em janeiro. Ele foi capturado em Cabo Frio, na região dos Lagos.

Segundo os policiais, Goulart era gerente do tráfico local e atuava com Wiler Castro da Silva, também conhecido como "Estala", que teria chefiado uma espécie de tribunal do crime e ordenado o assassinato dos meninos, depois que eles supostamente teriam roubado passarinhos dos traficantes.

Tanto Vitinho quanto Estala teriam trabalhado para os “donos” da região: Edgar Alves de Andrade, conhecido como "Doca", e Wilton Carlos Rebelo Quintanilha, o "Abelha". As execuções dos garotos teriam supostamente acontecido sem que os chefes soubessem que eles tinham menos de 12 anos.

Após o desaparecimento dos meninos e da repercussão do caso, Estala foi morto com autorização da cúpula do Comando Vermelho de dentro de um presídio, dizem investigadores.

Lucas Matheus da Silva, de 9 anos, seu primo Alexandre da Silva, de 11, e o amigo deles, Fernando Henrique Soares, de 12, saíram de casa em 27 de dezembro de 2020 para brincar em um campo de futebol e nunca mais voltaram. Os corpos dos meninos ainda não foram encontrados.