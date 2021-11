Idoso é acusado de estuprar neta de 8 anos de idade em Goiás

CG Camilla Germano

(crédito: Reprodução/Polícia Civil Do Estado de Goiás)

Na última terça-feira (09/11), a Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Goiânia (DPCA), cumpriu o mandado de prisão preventiva contra um idoso pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e coação no curso do processo.

O homem, de 72 anos, teria cometido o crime contra a neta de apenas 8 anos de idade. Segundo a delegada Gabriela Adas, responsável pelo inquérito, as informações obtidas apontam que o idoso submeteu a vítima ao coito vaginal.

A menor e a representante legal não compareceram a audiência para colheita do depoimento mas, posteriormente, a delegacia recebeu a informação de que ambas foram ameaçadas pelo idoso que as ameaçou de morte casso continuassem o processo.

Para garantir a segurança das vítimas, a policia declarou prisão preventiva do homem. O idoso nega o crime.