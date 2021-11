Colegas e políticos lamentam a morte da jornalista Cristiana Lôbo

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução)

Após a morte da jornalista e colunista política Cristiana Lôbo, nesta quinta-feira (11/11), colegas de profissão, amigos, políticos e admiradores se manifestaram nas redes sociais prestando homenagens a ela.

Lôbo faleceu aos 64 anos de idade devido a um mieloma múltiplo. A doença acabou sendo agravada por uma pneumonia que Cristiana contraiu nos últimos dias. Ela estava internada no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

"Cristiana Lôbo era uma excelente profissional, referência para todos quando o assunto era política. Trabalhamos juntos no Estadão, quando conheci a pessoa Cristiana, sempre generosa, preocupada com os amigos. Fará muita falta." Vicente Nunes, editor-executivo do Correio Braziliense

"O jornalismo brasileiro perde uma das mais competentes profissionais. Inspiração para várias gerações de repórteres da cobertura política, Cristiana deixa um lindo legado.<br>" Ana Dubeux, diretora de redação do Correio Braziliense

O jornalismo brasileiro perdeu uma grande profissional e eu uma amiga de muitos anos. Que Deus possa confortar a família de Cristiana Lôbo e seus colegas. pic.twitter.com/wayfMQG7Pn — Ciro Gomes (@cirogomes) November 11, 2021

Cristiana Lôbo marcou a cobertura da política nacional com brilho e competência ímpares. O país perde uma de suas grandes referências do jornalismo. Nossa solidariedade à família e aos amigos. https://t.co/ydhlM9MfgV — Fabiano Contarato (@ContaratoSenado) November 11, 2021

Não dá pra acreditar. Perdemos Cristiana Lôbo, um dos maiores nomes do nosso jornalismo. Sempre atenta, forte, incisiva, objetiva, doce, amável, inteligente. Tive a honra de aprender muito com ela. Continuarei aprendendo. Toda a solidariedade à família e aos amigos. — Randolfe Rodrigues ???????? (@randolfeap) November 11, 2021

Cristiana Lôbo era, é, uma grande figura do nosso jornalismo. Doce, mas incisiva, forte e muito elegante. Objetiva e consistente.Leve sem nunca perder a consistência.

Uma democrata, uma grande mulher.

Toda a solidariedade à família e aos muitos amigos.

Viva Cristiana Lobo! — Marcelo Lins (@MarceloLins68) November 11, 2021

Que notícia triste. Super jornalista. Atenta, séria e competente. Meus sentimentos a seus familiares e colegas de profissão. Vai fazer falta! https://t.co/HxLFDKhv55 — Eduardo Paes (@eduardopaes) November 11, 2021

Muito triste com a morte da Cristiana Lôbo, uma jornalista competente, sempre leve e objetiva. Uma grande perda para o jornalismo e para o país. Que Deus conforte a família e os amigos. — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) November 11, 2021

Jornalista e colunista de política Cristiana Lôbo morre aos 63 anos. Meus sentimentos para a família e amigos. Foi uma honra dividir a tela por dezenas de vezes com essa craque do jornalismo político. Deixará saudades, @cristilobo https://t.co/KGuPwldubo — Guga Chacra (@gugachacra) November 11, 2021

Cristiana Lobo nos deixou. Uma tristeza imensa. Foi uma lutadora. A primeira e grande estrela da Globonews, super jornalista, querida pelos colegas, respeitada pelas fontes. Ótima mãe e avó, teve um lindo casamento com o Murilo. Uma vida completa. — Eliane Cantanhêde (@ECantanhede) November 11, 2021

Nesse dia pesaroso gostaria expressar minha solidariedade à família e desejar que Deus receba a jornalista Cristiana Lôbo. Tive o privilégio de conviver com essa competente profissional durante anos no Congresso. O jornalismo perde uma grande referência e também está de luto. https://t.co/bnL1C5XBYk — Renan Calheiros (@renancalheiros) November 11, 2021

Cristiana Lôbo era uma raridade: conseguiu a façanha de fazer anos e anos de telejornalismo sem virar estrela. Era jornalista mais preocupada com a notícia do que com a aparência ou com as caras e bocas. Obrigado por isso, Cris. Sempre doce e gentil no trato com os colegas. — Diego Amorim (@Diego1Amorim) November 11, 2021

Lamentar a morte da jornalista Cristiana Lobo, profissional com uma trajetória longa e brilhante. Em Brasília tive a oportunidade de conversar com ela algumas vezes e sempre me impressionou a capacidade de conduzir com delicadeza uma busca firme e precisa pela boa informação.???? — Senador Alessandro Vieira (@Sen_Alessandro) November 11, 2021

Cristiana Lôbo simplesmente criou a cobertura política ao vivo, em cima dos fatos, com bastidores e informações exclusivas. Um divisor de águas. Formou uma geração de jornalistas. Quanta tristeza. Perdi uma amiga generosa. Fica uma saudade infinita. https://t.co/PifnMm7eHa — Gerson Camarotti (@gcamarotti) November 11, 2021

Meu profundo sentimento pela perda de Cristiana Lôbo, uma das mentes mais brilhantes do jornalismo brasileiro. Afável no trato, digna na conduta e dedicadíssima na sua profissão. Minha solidariedade à família, amigos e colegas de Cristiana Lôbo. Descanse em paz amiga ???? — João Doria (@jdoriajr) November 11, 2021

Uma tristeza a notícia da morte da jornalista Cristiana Lôbo. Expresso minha solidariedade aos colegas, familiares e amigos. — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) November 11, 2021

Nossos sentimentos à família, colegas e fãs da jornalista Cristiana Lôbo, da Globo News, que faleceu hoje. Ela fez importantes coberturas dos bastidores de Brasília e foi referência para muitos profissionais da área. Uma grande perda para o jornalismo brasileiro. — Fernanda Melchionna (@fernandapsol) November 11, 2021

Uma das passagens que sempre me fazem lembrar da Cristiana Lôbo e de como ela era divertida aconteceu há muitos anos no cafezinho do Senado. Estávamos as duas lá e chegou o Aloizio Mercadante. Ele falou: “Cris, te vi ontem no Jô, você estava ótima. Muito inteligente sua análise”. — Vera Magalhães VACINA SIM???? (@veramagalhaes) November 11, 2021

Com grande tristeza soube da morte da amiga e jornalista Cristiana Lôbo. Uma pessoa muito querida por todos e todas, além de grande profissional, respeitada pela seriedade e competência. Fará uma enorme falta. Meu abraço e solidariedade à família, amigos e colegas de profissão. pic.twitter.com/bhFWOykclt — Jaques Wagner (@jaqueswagner) November 11, 2021

Cristiana Lobo era de uma generosidade imensa. Em 2008, encontrei por acaso com ela na rua e comentei da minha vontade de migrar do rádio para a TV. Duas horas depois, ela me ligou: “tem uma vaga na Globo News, falei de você lá”. Deu certo. Obrigado por tanto, Cris. Vá em paz. ???? — Paulo Mario Martins #VacinaSim (@paulomario) November 11, 2021

Perdemos há pouco nossa amiga Cristiana Lôbo. Profissional maravilhosa, amiga generosa, sempre pronta p ensinar, ajudar e participar. Uma lenda d jornalismo político. Meu carinho, amor e sentimento d pesar p família da Cris. Descanse, amiga.????Deus te recebe c todo Seu amor.???? — Cesar Tralli (@CesarTralli) November 11, 2021

Para nós, jornalistas em Brasília, é simplesmente terrível perdermos tantas referências em pouco tempo: Cristiana Lôbo, Ribamar Oliveira, Raymundo Costa. É um pouco da gente que morre também. Referências profissionais, éticas, humanas. — Daniel Rittner (@rittner_daniel) November 11, 2021