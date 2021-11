Fiocruz: casos de vaca louca no Rio não tem relação com consumo de carne

TA Tainá Andrade

O Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas/Fundação Oswaldo Cruz (INI/Fiocruz) informou que recebeu, hoje (11/11), no Rio de Janeiro, dois pacientes com suspeita de encefalopatia espongiforme bovina (EBB), popularmente chamada de "doença da vaca louca". Em isolamento, as duas pessoas estão internadas no Centro Hospitalar para a Pandemia de covid-19 do INI.



Após as primeiras investigações dos casos, o INI/Fiocruz explicou, em nota, que a "suspeita da forma esporádica da doença de Creutzfeldt-Jakob [DCJ] não tem relação com o consumo de carne".



O Manual MSD de Diagnóstico e Tratamento, que explica o que é a DCJ, diferencia a encefalopatia espongiforme esporádica da “doença da vaca louca”, que é tipificada como forma adquirida. De acordo com o guia, o caso dos pacientes notificado é mais comum e representa 85% de todos os casos.



"A DCJ esporádica geralmente afeta pessoas com mais de 40 anos de idade (média etária de cerca de 65 anos)", diz o documento. As duas ocorrem por infecção, causam demência, espasmos e contrações musculares. São doenças neurodegenerativas raras e ocasionadas pela modificação de uma proteína presente no organismo, conhecida como príon.