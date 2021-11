Ônibus que levava pessoas a consultas médicas capota e deixa um morto

BL Bruno Luis Barros - EM

Acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (12/11) - (crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um homem de 52 anos morreu e outras 14 pessoas – entre adultos e crianças – ficaram feridas após um micro-ônibus em que todos estavam capotar às margens da BR-276, nas proximidades do município de Chácara, na Zona da Mata mineira, na manhã desta sexta-feira (12/11).

Conforme o Corpo de Bombeiros, o veículo levava pacientes de Cataguases para consultas médicas em Juiz de Fora quando o motorista perdeu o controle da direção e despencou em uma ribanceira por volta das 6h45 (veja vídeo abaixo).

Ao todo, ainda segundo os militares, dentro do coletivo estavam 18 pessoas, incluindo o motorista e um auxiliar.



Até o fechamento desta reportagem, a assessoria do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que duas crianças de 8 anos, uma adolescente, de 13, e dois homens e quatro mulheres, com idades entre 35 e 58 anos, foram encaminhados ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS), em Juiz de Fora.

Já outra jovem de 17 anos e duas mulheres e dois homens, entre 34 e 64 anos, estão sendo atendidos no Hospital Maternidade Teresinha de Jesus, na mesma cidade.

Logo, o Samu relatou um total de 15 vítimas. Já o Corpo de Bombeiros, na última atualização à imprensa, às 13h10, confirmou que o veículo transportava 16 pessoas, além do motorista e um auxiliar. Não há informações sobre o estado de saúde dos outros três ocupantes do micro-ônibus.