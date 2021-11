Mãe de Zé Felipe se choca ao saber que filho perdeu virgindade aos 12 anos

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Youtube)

Após Zé Felipe revelar que perdeu a virgindade aos 12 anos, no podcast de Camila Loures e Virginia Fonseca , chamado PodCats , nesta última quarta-feira (10/11), a mãe do músico, Poliana Rocha, assumiu desconhecer essa história.

Ela afirmou que "não sabia" , através das redes sociais. "Foi com uma biscaste" , disse Zé na entrevista. Atualmente, ele se relaciona com Virgínia , com quem teve uma filha recentemente, Maria Alice.

Felipe acrescentou que usa alguns brinquedos com a esposa quando estão namorando. As ideias normalmente partem da influenciadora, como dito pelo sertanejo.

Ele chegou a contar que Virgínia chegou em casa com um pato, mas ele acabou confundindo com um brinquedo da filha do casal.

"Ela comprou um pato. Um pato! Ele fica piscando e tremendo. Quando ela pegou o pato, eu falei: 'Não, não, não'. Eu brochei. Não sabia, pensei que Virgínia tinha pego o brinquedo de Maria Alice" , lembrou o famoso.

Vale lembrar que a esposa de Zé teve sua conta no TikTok banida recentemente.

"Eu nunca postei nada lá, nem foto de biquíni. e minha conta foi banida, suspensa. Se não me engano, a minha conta era a maior do Brasil, estava com 24,9 milhões lá e eles baniram. Eu não postava nada demais. Quem me segue lá sabe" , lamentou a influenciadora.

Mais tarde, ela contou ter sido notificada pela rede social justificando a decisão da suspensão do perfil. "Eu recebi um e-mail deles, falando que eu estou bloqueada até dia 24 por infringir muitas leis. Agora, quais? Eu não postava nada e infringi lei, o que vou postar lá agora?" , questionou, inconformada.