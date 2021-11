Turista sofre acidente em falésia em Pipa, no Rio Grande do Norte

CB Correio Braziliense

Um turista de 19 anos caiu de cima de uma falésia na praia de Pipa, no litoral Sul do Rio Grande do Norte, nesta segunda-feira (15/11). Ele estava em um passeio de quadriciclo no momento do acidente.

De acordo com a Policia Militar, o turista, que é de Fortaleza, teve uma fratura no fêmur, pneumotórax e suspeita de perfuração no pulmão. Ele foi levado ao hospital.

Acidente de quadriciclo em Pipa de falésia abaixo????????‍?? pic.twitter.com/6CsOwiSDpy — Jessé macaiba (@JesseMacaiba) November 16, 2021

O acidente aconteceu em uma região conhecida como Chapadão, um dos principais pontos turísticos de Pipa.

Falésias são um acidente geográfico formado por uma encosta íngreme ou vertical, em encostas litorâneas.

Outro acidente



Em novembro do ano passado uma falésia, no Rio Grande do Norte, desabou e matou uma família em Tibau do Sul.

A família descansava na sombra da falésia quando ela desabou em cima deles.

Segundo a prefeitura de Tibau do Sul, o deslizamento foi causado pela maré alta que atingiu as praias