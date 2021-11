Goleiro Bruno posta foto com cadela pitbull e seguidores comentam

LM Luísa Mariana Moura*

Em 2013, condenado por homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado, Bruno afirmou em seu julgamento que Eliza Samudio teria sido morta, esquartejada e, depois, jogada para os cachorros. Atualmente, cumprindo sentença em regime aberto pelo crime, o atleta publicou uma foto com um pitbull e não escapou dos comentários dos internautas que associaram o animal à morte da ex-modelo Eliza Samudio.

"Ele só come ração?", "Cachorro novo mastiga tudo", "Só não pode dá carne a ele", "Só acho q vc não deveria postar foto com cachorro.pois vai trazer más lembrança pra pessoa e elas vão ataca vc" foram alguns dos comentários postados.







Já outros seguidores defendem e apoiam o jogador. "Insistem em lembrar do seu passado, quando na verdade até Deus já perdoou! Lamentável somos nós, seres humanos miseráveis!" ou "Gente podre na Internet todo mundo tem direito a segunda chance pelo amor de Deus mais amor e respeito com as pessoas" escreveram outros.

