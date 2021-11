17ª Mostra Internacional do Cinema Negro tem início hoje

AB Agência Brasil

(crédito: 17.. Mostra Internacional de Cinema Negro)

De hoje (17) até o dia 30 de novembro, longa e curta-metragens que fazem parte da 17 ª Mostra Internacional do Cinema Negro (Micine) poderão ser assistidos gratuitamente. Os filmes estão disponíveis no "À la Carte", serviço de streaming do Petra Belas Artes..

Com curadoria do professor e pesquisador Celso Luiz Prudente, a mostra inclui o longa O samba é primo do jazz, de Ângela Zoé, um documentário que mostra a trajetória musical da cantora maranhense Alcione.

Entre os filmes, está também o documentário experimental A Noite Escura da Alma, de Henrique Dantas, que aborda a ditadura militar e civil ocorrida na Bahia. O filme tem a sua linguagem desenvolvida em forma híbrida entre documentário e performance, sem utilização de imagens de arquivo, também com depoimentos do ex-ministro da Cultura Juca Ferreira, da cineasta Lúcia Murat e do ator Bertrand Duarte.

Já entre os curtas, está o documentário Como Ser Racista em 10 passos, de Isabela Ferreira, confrontando o racismo estrutural velado por meio de situações sensíveis, normalizadas e naturalizadas que serão facilmente identificadas pelo público.

O curta Megg - A Margem que Migra para o Centro, de Larissa Nepomuceno, traz a história de Megg Rayara, primeira travesti negra brasileira a conquistar o título de doutora. Já A cor do voto, de Celso Luiz Prudente, aborda a necessidade do voto crítico e reflexivo da comunidade negra.