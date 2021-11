Nova coletânea de Elis Regina revela canção inédita

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação / Armenio A Meirelles)

A gravadora Warner confirmou, nesta semana, o lançamento de uma nova coletânea de Elis Regina. Intitulado Elis, essa saudade, o projeto disponibilizará ao público uma música inédita da cantora, além dos clássicos já conhecidos, como Águas de março, O bebado e o equilibrista, Como nossos pais e Alô, alô marciano. Pequeno exilado, dueto gravado no ano de 1980 em parceria com o compositor gaúcho Raul Ellwanger, nunca havia sido editada antes e será apresentada em versão remasterizada.

Elis Regina, uma das maiores vozes da história da música nacional, faleceu há 40 anos, aos 36 anos de idade. Entretanto, ainda é lembrada e respeitada como uma das maiores artistas brasileiras em gerações. Vencedora do 1° Festival Nacional de Música Popular Brasileira, ganhou projeção no país e fez parcerias com outros grandes nomes da música, como Adoniran Barbosa, Tom Jobim, Gilberto Gil, Fagner e Belchior.

Elis, essa saudade será disponibilizado ao público em dezembro de 2021. A carreira da cantora, que durou breves dezoito anos, ganha um novo capítulo e oferecerá aos fãs a chance de viverem, mais uma vez, uma novidade da artista.