ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Adek Berry/AFP)

A pandemia da covid-19 influenciou não só no aumento do número de registros de óbitos no Brasil, mas também nos registros de nascimento e casamento do país. Segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado nesta quinta-feira (18/11), tanto o número de casamentos quanto o de nascimentos caíram no país em 2020, em relação a 2019.

Os registros de casamentos no Brasil caíram de 1.024.676 para 757.179 de 2019 para o ano passado. Ou seja, uma redução de 26,1%, a maior queda da série histórica. "O movimento de queda vem sendo observado, anualmente, desde 2016, mas em 2020 essa variável foi afetada pelo isolamento social em decorrência da pandemia", ponderou o IBGE.

O recuo no registro de casamentos nos cartórios brasileiros foi visto em todas as regiões, mas Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste foram as que apresentaram maior queda.

Outro dado apontado pelo IBGE é o número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Das 757.179 uniões registradas em 2020, apenas 6.433 são entre cônjuges do mesmo sexo.

As informações são das Estatísticas do Registro Civil, que investigam registros de nascimentos, casamentos e óbitos nos cartórios. O IBGE informou que as informações sobre divórcios em 2020 serão, excepcionalmente, divulgadas em momento posterior.

Nascimentos

Outra queda observada pelo instituto foi em relação aos nascimentos no ano passado. Entre 2019 e 2020, o número de registros caiu 4,7%. De 2018 para 2019, houve queda de 3%. No ano passado, ao todo, 2.728.273 de nascimentos foram registrados.

Assim como no registro de casamentos, houve queda em todas as regiões, mas esta foi acentuada no Norte (-6,8%) e no Nordeste (-5,3%).