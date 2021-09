Gravidez em alunas da rede pública é 3 vezes maior do que no ensino particular

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

Os resultados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), feita em 2019 com estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, mostram que 7,9% das meninas que tiveram relação sexual engravidaram alguma vez na vida. Entre as alunas da rede particular, o percentual de incidência da gravidez é de 2,8%, enquanto entre estudantes da rede pública é de 8,4%, três vezes maior. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (10/9).

A pesquisa mostrou também que, em 2019, 35,4% dos estudantes de 13 a 17 anos informaram já ter tido relação sexual. Novamente na rede pública, o percentual (37,5%) foi mais alto do que na rede privada (23,1%). A idade média de iniciação sexual é de 13,4 anos para os meninos e de 14,2 anos para as meninas.

Apesar de 63,3% dos jovens terem utilizado preservativo na primeira vez que tiveram relações sexuais, 40,9% não o utilizaram na última relação. Além disso, 45,5% das meninas de 13 a 17 anos usaram a pílula do dia seguinte alguma vez na vida como método contraceptivo.

Abuso sexual

A pesquisa, que abrange 11,8 milhões de estudantes de 13 a 17 anos, indicou ainda que cerca de 14,6% dos estudantes de 13 a 17 anos já sofreram algum caso de abuso sexual. Esses casos foram relatados duas vezes mais entre as meninas (20,1%) do que com os meninos (9,0%).

Entre os alunos que sofreram abuso, 29,1% apontaram o(a) namorado(a) como o agressor; 24,8% indicaram um amigo(a); 20,7%, um desconhecido; 16,4%, outros familiares; 14,8%, outras pessoas; e 6,3%, pai, mãe ou responsável.

