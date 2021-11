Black Friday: confira os produtos que estão com ofertas antecipadas

Td Talita de Souza

Já está no ar ofertas antecipadas da Black Friday. O Correio separou as melhores que vale a pena aproveitar - (crédito: Max Parker/Reprodução)

A tradicional sexta-feira de descontos importada dos Estados Unidos, a Black Friday, ocorre apenas em 26 de novembro, mas os brasileiros já podem aproveitar uma queda nos preços em ofertas antecipadas de diversos sites.

O Correio escolheu produtos de três categorias de consumo, de acordo com as tendências de pesquisas do Google, e escolheu três opções de ofertas em cada área, encontradas pela ferramenta de comparação de preços Google Shopping e no site Zoom. Veja o que vale a pena comprar já e lembre-se de sempre pesquisar em mais de dois sites antes de fechar o negócio. Confira:

Livros



Para os apaixonados por leitura, as ofertas antecipadas se renovam diariamente nos sites mais famosos da área: Amazon, Saraiva e Submarino. Os famosos boxes, que são vantajosos por garantir mais obras e um design diferente, são as opções que estão em alta nessa Black Friday antecipada.

Os boxes de autores renomados estão em alta entre as ofertas antecipadas da Black Friday. Na foto, três obras de Agatha Christie apresenta mais de R$ 100 de desconto na Amazon (foto: Amazon/Reprodução)

Em ficção, um box lançamento versão deluxe com três livros da queridinha dos mistérios, Agatha Christie, está com 43% de desconto na Amazon. Ao comprá-lo, você garante novas versões dos clássicos Assassinatos no beco; Aventura em Bagdá; e Detetive Parker Pyne. Preço: De R$ 199,90 por R$ 68,60. Veja aqui.

Para os amantes de romance de Jane Austen, a Saraiva oferece 50% de desconto em um box que leva ao leitor cinco grandes títulos: Razão e sensibilidade, Persuasão, A Abadia De Northanger, Emma e Orgulho e Preconceito. Preço: de R$ 120 por R$ 59,90. Garanta aqui.

Sobre política e ciência social, um box especial com duas obras do escritor e jornalista George Orwell está em uma super promoção. Além dos livros 1984 e A revolução dos bichos, o box é complementado por um suplemento de leitura construído por escritores brasileiros que contam a importância e o impacto dos registros de George na época em que foram lançados e atualmente. Além disso, também inclui um pôster e um marcador. Preço: de R$ 59,90 por R$ 30. Confira aqui.



Decoração de casa

Com o fim do ano, a vontade de dar um upgrade no astral de casa aflora. Por isso, outra categoria de alta procura na Black Friday é a de decoração de casas. De um detalhe simples como uma troca de vaso de plantas até a instalação de um papel de parede, os sites da área estão com descontos que podem valer a pena para quem quer apostar na mudança.

A árvore de Natal ainda é o item mais procurado no Google Shopping. Por isso, a primeira oferta dessa categoria não poderia ser outra. O produto mais vantajoso é encontrado no site das Casas Bahia, com 1,80 mm e 230 galhos. Junto com ela, vem 65 enfeites, entre caixinhas de presente, bolas, sinos e laços. Preço: R$ 377,99. Veja aqui.

Um dos itens mais buscados no Google, a árvore de Natal está em promoção na Black Friday (foto: Maria Galvão/Pinterest)

Outra opção desejada em decoração é o de porta-retratos, de diversos formatos, tamanhos e até mesmo com opções de mosaicos. A Tok & Stok, referência nesse tipo de produto, é a que oferece as melhores condições. São mais de 60 produtos com descontos antecipados e alguns já estão com poucas unidades em estoque. Os preços variam entre R$ 17,90 a R$ 112. Confira aqui.

Para fazer as festas de fim de ano em um ambiente repaginado e começar 2022 com uma sensação de frescor, a Mobly reetiquetou todos os preços dos papéis de parede oferecidos pela loja de produtos de casa. São diversas opções e os descontos ultrapassam os 50% dos valores. Veja aqui.



Os desejados eletrônicos

A categoria de consumo que eternizou a Black Friday no Brasil é a que rende mais buscas. E não é por menos, apesar de muitos produtos não entrarem em desconto, outros apresentam quase R$ 400 de redução no preço inicial.

É o caso dos televisores. Nesse produto, quem se sai melhor e oferece a melhor vantagem para o consumidor é o Ponto Frio, com uma Smart TV de 50 polegadas e com tecnologia 4K. A grande novidade deste aparelho é que ele oferece um modo de TV desligada em que é possível passar fotos, só que não como um slide show. Os registros são montados em molduras e se assemelham a quadros e porta-retratos. Preço: De R$ 3.399 por R$ 2.999. Confira aqui.

Outro item de alta procura é o notebook e uma opção que garante mais de R$ 2 mil de desconto é o Lenovo IdeaPad3i, com processador Intel Core i5 e armazenamento SSD de 256GB. O produto é indicado para quem trabalha com programas que necessitam de um processador potente e que não pode perder tempo com travamentos. Preço: de R$ 5.999 por R$ 3.799 ou R$ 3.533 à vista. Veja aqui.

Integrante da categoria queridinha da Black Friday, o Iphone apresenta um preço similar, mas as condições de pagamento diferentes de cada site podem ser a grande vantagem (foto: Tudo Celular/Reprodução)

Por fim, o último item da lista de eletrônicos mais procurados é o Iphone 13, mais recente lançamento da Apple. Os sites apresentam similaridade de preço, alguns mais altos, mas há igualdade. No entanto, o site Fast Shop oferece uma promoção para quem comprar o Iphone 13 Mini com 128GB em uma única parcela no cartão. Preço: de R$ 6.599 por R$ 5.807. Parcelado em 12 vezes de R$ 549,92, o produto sai por R$ 6.599. Confira aqui.