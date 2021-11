Só eletrônicos? Não! O que vale a pena comprar na Black Friday?

RN Ronayre Nunes

Que tal uma opção fora do comum? - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A receita da Black Friday no Brasil — e no mundo — sempre foi muito voltada para o varejo, especialmente para o setor de eletrônicos. Para parte da população, a data era a hora certa para quem sonhava com aquele celular do momento, ou um notebook novo para o trabalho. Contudo, com o passar dos anos, diversos setores além do comércio também investiram nas promoções da data para expandir seus serviços.



E para quem tá fugindo da alta do dólar dos eletrônicos importados, ou simplesmente não precisa de uma nova tela, vale lembrar que outras promoções também devem agitar a data no país. Por isso, o Correio separou algumas opções além dos eletrônicos. Lembrando que nenhuma promoção aqui foi paga:

Educação

Para quem quiser apostar no futuro com a Black Friday, vale lembrar que diversos cursos e centros de ensino estão com promoções. Desde plataformas de idiomas, até faculdades com ensino à distância, vale a pena a pesquisa. O destaque que a gente separou é o “Black November” do site Descomplica. Eles terão 70% de desconto no “Plano+”, que dará uma assinatura de 1 ano com acesso a 25 cursos nas áreas de marketing digital, gestão empreendedorismo e mais.

Alimentação

Comer! Como esquecer desta parcela tão importante das promoções de Black Friday, não é mesmo? Pois é, vale lembrar que alguns restaurantes entrarão na onda da data e baixarão os preços. Um tradicional fast food, que aposta alto nas promoções, é o Burguer King (nas redes sociais da empresa já tem algumas promoções), mas vale acompanhar os concorrentes também.

E uma dica de ouro: ficar de olho nas promoções nos aplicativos de deliverys, a promessa é de chuva de cupons.

Viagem

Essa é uma boa para quem quer investir nos frutos da Black Friday, pois uma opção é garantir as próximas férias com um descontinho. Diversas agências de viagens estão planejando promoções para a data, e a CVC é uma delas. O Correio entrou em contato com a empresa, que destacou três opções para viagens com a família toda, amigos mais próximos ou só com o (a) amado (a).

Tem o pacote de Réveillon no Enotel Porto de Galinhas, com diária a partir de R$ 1.254 por pessoa, em sistema all inclusive (para pacote de sete noites, de 26/12 a 02/01) e cortesia para duas crianças de até 12 anos no mesmo quarto dos responsáveis.

Também tem o pacote de quatro diárias em Porto de Galinhas, a partir de R$ 970 por pessoa, com passagem aérea de ida e volta saindo de Brasília e hospedagem com café da manhã na pousada Encantos dos Sonhos.

Por fim tem hospedagem em Caldas Novas, no Prive Ilhas do Lago Eco Resort, tem diária a partir de R$ 303 para duas pessoas com café da manhã. No site da operadora de viagens tem mais promoções da Black Friday.

Passagens

Se você não estiver precisando de nenhum lugar para ficar durante a viagem, vale lembrar que podem aparecer descontos em passagens. Entre os dias 26 e 29 de novembro, a Latam também promete promoções. Basta acompanhar as novidades no site.

E também vai ter promoções em passagens de ônibus. A ClickBus, por exemplo, preparou o “busfriday”, que promete megas promoções a partir deste dia 24 de novembro. Basta entrar no site e cadastrar o email para receber as promoções.

Motéis

Para quem quiser aproveitar as promoções da data com a paixão, o Guia de motéis Go e a AB Motéis (Associação Brasileira de Motéis) estarão realizando a “Black Monday” e darão 50% de descontos nas reservas de algumas casas (no DF participam o Drops, o Via Sul, o Afrodite Motel e o A2). Para participar tem algumas regras: precisa baixar o app Guia de Motéis Go, se inscrever no evento e reservar uma suíte antes de sair de casa para o dia 29. Está tudo explicadinho no site do evento.