País registra menor média móvel de mortes por covid desde abril de 2020

MM Michel Medeiros - Especial para o Correio

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Após 19 meses, país volta a registrar média móvel inferior a 200. Os dados são do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde e foram divulgados na noite deste sábado (20/11). Até às 18 horas, foram notificadas 217 mortes pelo coronavírus. Desde o início da pandemia, em março de 2020, o país alcançou a triste marca de 612.587 óbitos pela doença.

A média móvel de mortes está em 195. O estado do Amazonas, que em janeiro entrou em colapso, não notificou nenhum óbito neste sábado. A prefeitura do Rio de Janeiro informou que não há pacientes internados com a doença.

Ainda de acordo com o boletim, nas últimas 24 horas foram confirmados 8.833 novos casos da doença. Os números confirmam o saldo positivo da vacinação no país.