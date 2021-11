Mulher esquece de apagar vela e apartamento pega fogo

LH Luiz Henrique Campos/ Estado de Minas*

Apartamento fica localizado no Bairro Jardim Itamarati III, na Zona Leste de Poços de Caldas - (crédito: Divulgação/CBMMG)

Um apartamento pegou fogo na madrugada desta quarta-feira (24/11) em Poços de Caldas, no Sul de Minas. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a dona do imóvel, uma mulher de 39 anos, informou à guarnição que teria esquecido de apagar uma vela no quarto, que pode ter causado o incêndio. Ninguém ficou ferido com o acidente.

A proprietária do apartamento localizado no Bairro Jardim Itamarati III, na Zona Leste de Poços de Caldas, acionou os bombeiros por volta de 0h40. Os militares chegaram ao local poucos minutos depois do chamado.

O fogo provocou danos em todos os cômodos do imóvel, mas os maiores estragos se concentraram no quarto onde a vela havia sido esquecida.



Os vizinhos da vítima do incêndio conseguiram controlar as chamas até a chegada do socorro com o uso de extintores e baldes de água.

Posteriormente, os bombeiros realizaram a ventilação do local, rescaldo e isolamento para a ação pericial que será realizada pela Polícia Civil ainda nesta quarta-feira.



Ainda pela madrugada, a proprietária do apartamento foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros devido a uma crise hipertensiva. A mulher já se recuperou.