Diretora de Redação do Correio, Ana Dubeux vence troféu Mulher Imprensa

(crédito: Reprodução)

A diretora de Redação do Correio Braziliense, Ana Dubeux, é a vencedora do troféu Mulher Imprensa na categoria Liderança, diretora de Redação ou fundadora de projetos jornalísticos. O resultado foi divulgado nesta quinta-feira (25/11). Esta é a 15ª edição, cujo mote foi diversidade, e a terceira vez em que Dubeux é premiada.



Natural de Pernambuco e formada pela Universidade Católica do estado, ela está à frente do Correio desde 2003. "Dedico o prêmio à valorosa equipe do Correio, que trabalha diariamente com muito afinco para levar a melhor informação à sociedade", diz Ana Dubeux. Antes de chefiar a Redação, Dubeux havia sido subeditora, editora-executiva, chefe de reportagem e colunista do caderno de Cidades no jornal.

Outras 12 jornalistas e dois projetos de reportagem foram reconhecidos. Confira as vencedoras nas respectivas categorias: