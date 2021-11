Resgate encontra corpo e destroços no mar de avião que caiu em Ubatuba

GC Gabriela Chabalgoity*

(crédito: Reprodução )

Foram encontrados, na tarde desta quinta-feira (25/11), um corpo e destroços do avião que caiu no mar na região entre Ubatuba (SP) e Paraty (RJ). Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) disse que o corpo encontrado pode ser de vítima do acidente.

O corpo foi resgatado por equipe da FAB e transportado até a Base Aérea de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde foi entregue a órgãos competentes.

"Localizaram o corpo de uma vítima não identificada na área de busca, provavelmente do acidente envolvendo a aeronave de prefixo PP-WRS, que se encontrava desaparecida no litoral do estado do Rio de Janeiro", diz a nota.

Um avião bimotor modelo Piper Aircraft, prefixo PP-WRS, caiu no mar com três pessoas a bordo por volta das 21h de quarta-feira (24) na região de Ubatuba. Segundo informações preliminares, a aeronave teria tentado fazer um pouso forçado na água, em área de mar aberto. Um piloto, copiloto e um tripulante estavam a bordo. O voo saiu às 20h30 do Aeroporto dos Amarais, em Campinas (SP) e pousaria no Aeroporto de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro