Anielle Franco e Sônia Guajajara: novas ministras têm perfis de luta e história

HL Henrique Lessa KH Kelly Hekally*

(crédito: Ricardo Stuckert/Lula)

As simbologias que aquecem memórias e prenunciam um Brasil que se deseja construir pelo novo governo federal permearam, na noite de ontem, no Palácio do Planalto, a solenidade de posse de Sônia Guajajara (PSol-SP) e Anielle Franco aos ministério dos Povos Indígenas e da Igualdade Racial, respectivamente. O ato, prestigiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e por quase todas as ministras mulheres também contou com a presença de diversas lideranças do movimento negro e de povos indígenas, muitas vestidas em trajes tradicionais.

A cerimônia foi marcada pela sonoridade da cultura de matriz africana e dos cantos indígenas. O Hino Nacional foi entoado na língua tikuna e, depois, em português. Foram, também, uma demonstração da coesão do governo após os atos terroristas do último domingo. Apesar da presença do presidente, apenas as duas ministras discursaram. A palavra era só delas.

"A cerimônia de hoje guarda um simbolismo muito especial. Depois dos atentados sofridos por esta Casa e pelo povo brasileiro, no último domingo, pisamos aqui em sinal de resistência a toda e qualquer tentativa de atacar as instituições e a nossa democracia. O fascismo, assim como o racismo, é um mal a ser combatido em nossa sociedade", disse Anielle Franco, sob muitos aplausos.

Sônia Guajajara discursou antes, reforçando a luta pelos direitos dos povos que ela representa e dos negros — marcados na alma pela escravidão e extermínio —, hoje unidos sob a mesma bandeira de um Estado democrático. "É o mais legítimo símbolo dessa resistência secular preta e indígena do nosso Brasil. Estamos aqui, hoje, nesse ato de coragem, para mostrar que destruir essa estrutura do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional não vai destruir a nossa democracia", disse a ministra.

"Aqui, Sônia Guajajara e Anielle Franco convocam todas as mulheres do Brasil para dizermos juntas: nunca mais vamos permitir um outro golpe no nosso país", clamou Sônia, para, em seguida, puxar um coro "Sem anistia!", em referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro e aos envolvidos direta e indiretamente nos atentados da extrema-direita em Brasília.

Uma das mais aplaudidas na cerimônia foi a ex-presidente Dilma Rousseff, que estava no palco com o presidente Lula; a primeira-dama, Janja Lula da Silva; o vice-presidente, Geraldo Alckmin; e os ministros da Justiça Flávio Dino, e dos Direitos Humanos, Sílvio de Almeida.

No evento, o presidente Lula sancionou a lei que equipara injúria racial ao crime de racismo. A lei, aprovada em dezembro pelo Congresso, aumenta a punição nos casos de injúria.

"Neste dia histórico em que o verdadeiro Brasil toma posse, a partir da caneta de nosso presidente Lula e com o peso de uma luta de gerações pela criminalização do racismo, damos mais um passo no caminho da promoção de reparação e igualdade", destacou a ministra da Igualdade Racial.

*Especial para o Correio