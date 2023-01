Vândalos destroem imagens de Nossa Senhora Aparecida no interior de MG

LG Luciene Garcia - Especial para o EM

(crédito: Divulgação)

Vândalos destruíram imagens de Nossa Senhora Aparecida que ficavam em um oratório na entrada de Fortaleza de Minas, cidade de 4.407 habitantes, distante 22,2 quilômetros de Passos, no Sudoeste de Minas. As imagens foram quebradas na madrugada desta quinta-feira (12/1).



O local é simples, mas é considerado cartão postal da cidade. Visitantes e moradores frequentam o lugar para contemplação, fazer orações e apreciar a beleza e a natureza no entorno.

As imagens ficam dentro de um oratório de alvenaria. Gival Emidio cuida do lugar há mais de 25 anos e diz que nunca aconteceu isso antes, ou seja, o oratório nunca sofreu atos de vandalismo. “Quebraram duas imagens, mas nós vamos consertar. Fiquei muito triste”, disse.

O local foi construído por um senhor há muitos anos e desde então vem sendo cuidado por moradores devotos de Nossa Senhora Aparecida, os quais necessitam de ajudas para manter o local.



O padre da cidade passou por uma cirurgia que deixou sequelas, o que o impediu de falar com a reportagem.

Não foi registrado nenhum BO (Boletim de Ocorrência), mas católicos da cidade acreditam que é provável que sejam ladrões que queriam o dinheiro que os moradores deixam no oratório. A comoção é grande. Nossa Senhora do Rosário é a padroeira da cidade de Fortaleza de Minas.

Newsletter

Assine a newsletter do Correio Braziliense. E fique bem informado sobre as principais notícias do dia, no começo da manhã. Clique aqui.

Cobertura do Correio Braziliense

Quer ficar por dentro sobre as principais notícias do Brasil e do mundo? Siga o Correio Braziliense nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok e no YouTube. Acompanhe!