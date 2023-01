Lisa Presley parecia debilitada no Globo de Ouro dois dias antes de morrer

LM Luísa Mariana Moura*

A cantora Lisa Marie Presley, filha de Elvis Presley, que morreu na quinta-feira (12/1), esteve presente na entrega do Globo de Ouro em Los Angeles, dois dias antes de sua morte. Em entrevistas, a cantora parecia instável enquanto caminhava no tapete vermelho, ao lado de Jerry Schilling, amigo da família.

Vídeos que viralizaram nas redes sociais mostram uma possível fragilidade no estado de saúde de Lisa, dando indícios de que ela não estava bem no evento. Durante a entrevista, a filha de Elvis Presley precisou de auxílio de Schilling: “Eu vou agarrar seu braço”, disse ela em um momento. A cantora também foi vista caminhando ao lado do ator Austin Butler na cerimônia, aparentemente arrastando os pés e tropeçando e parecendo precisar de apoio.

Lisa Marie esteve presente na premiação para apoiar o ator Austin Butler e o filme biográfico de seu falecido pai. Butler interpretou Elvis Presley no novo longa, e o filme Elvis, ganhou o Globo de Ouro por sua atuação na biografia do cantor.

Grande perda

A cantora Lisa Marie Presley, filha única de Elvis Presley, morreu na quinta-feira (12/1), após ser levada às pressas para um hospital na Califórnia com parada cardíaca, anunciou a imprensa americana. A cantora tinha 54 anos.

"É com o coração pesado que devo compartilhar a notícia devastadora de que minha linda filha Lisa Marie nos deixou", confirmou a mãe da cantora, Priscilla Presley, à revista People.

