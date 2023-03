Família embarca com filha deficiente em viagem de motorhome pelo Brasil

RP Raphaela Peixoto*

(crédito: Arquivo pessoal)

A família Preto Soncini abdicou de tudo, inclusive sonhos, para viver em um motorhome viajando em meio à natureza. O casal Fábia Soncini e César Augusto Preto desbrava o país ao lado da filha, Luna, 15 anos, que tem deficiência motora e mental oriunda de uma hemorragia cerebral. Além do apreço pelas viagens, o que motivou a decisão de rodar o país foi a resposta positiva da primogênita à uma aventura de bicicleta pela Europa.

"Seguimos nossos instintos e fomos, só nós três e as bikes. Pedalamos por 30 dias passando por três países. O resultado é que Luna voltou outra criança; muito mais participativa e mais organizada da parte motora. Isso nos despertou que talvez oferecer a natureza e aventura para ela seria uma forma de reabilitação, uma maneira de reabilitar a qualidade de vida dela. A partir daí não paramos mais de oferecer mais desafios a ela", relata César, o pai, ao Correio.













Luna já mergulhou em alto mar, esquiou de Wakeboard, fez simulação de voo de paraquedas, participou de corridas de rua, patinou, desceu dunas, remou de caiaque, surfou, entre outros. "Temos a certeza que ela está absorvendo tudo isso, toda a energia da natureza, das pessoas e dos lugares", completa o pai.



O casal conta que adaptação na nova vida na estrada foi facilitada pela pandemia e que tiveram apoio das pessoas e das prefeituras. Hoje já percorreram quase todos os caminhos de peregrinação, como por exemplos: Caminho da Fé, Rota da Luz, Bike Luz, Caminho do Sol, Costa Verde e Mar, entre outros. Eles relatam também que conseguem manter a rotina de consultas e sessões de terapias da primogênita por meio do atendimento on-line. "Os profissionais de reabilitação conseguem fazer um trabalho quase que diário de acompanhamento com ela", ressalta.

Vale frisar que a priori, a ideia era viajar por cerca de dois anos, mas como as economias estava rendendo mais do que esperavam, a viagem cresceu. "Aprendemos cada vez mais que não podemos fazer grandes planos para o futuro. A vida inteira tentamos planejar nosso futuro; e Deus sempre foi nos mostrando que quem manda é Ele. Fizemos vários planos, inclusive ter vários filhos, morar numa casa enorme, ter carros bons, mas hoje: uma única filha, a casa é minúscula, e nem carro temos", afirma o Preto.

"Estamos vendo cidades e atrativos privados com acessibilidades de dar inveja a qualquer país. Mas isso demanda tempo, planejamento e adaptação", pontua.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes

Saiba Mais Brasil PF extradita a Portugal foragido por abuso sexual de criança

PF extradita a Portugal foragido por abuso sexual de criança Brasil Confira os resultados da Quina 6108 e da Lotomania 2446 desta sexta (24/3)

Confira os resultados da Quina 6108 e da Lotomania 2446 desta sexta (24/3) Brasil Ministério das Mulheres diz dialogar com a Petrobras contra assédios na estatal

Ministério das Mulheres diz dialogar com a Petrobras contra assédios na estatal Brasil Como se pega pneumonia? Veja quais os sintomas e tratamento de doença do presidente Lula

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.