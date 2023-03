Ministros visitam regiões atingidas por fortes chuvas no Acre

AE Agência Estado

(crédito: Ângelo Miguel Veiga/TVBrasil)

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foram ao Acre neste domingo, 26, acompanhar a situação dos municípios atingidos por chuvas intensas nos últimos dias. O governo decretou ontem situação de emergência em Rio Branco devido aos estragos causados pelas chuvas.

Além da capital acreana, as cidades de Epitaciolândia, Assis Brasil e Brasiléia também foram atingidas por enxurradas e enchentes de rios e igarapés. O nível do Rio Acre subiu mais de sete metros, deixando centenas de famílias desabrigadas ou desalojadas.

"Para agilizar a assistência do Governo Federal aos municípios atingidos, nós trouxemos para Rio Branco técnicos da Defesa Civil Nacional. Eles vão auxiliar os gestores municipais a preencherem os formulários para o reconhecimento de situação de emergência ou de estado de calamidade pública. E também a realizarem os planos de trabalho para a solicitação de recursos federais para assistência humanitária, restabelecimento de vias públicas, pontes e até mesmo reconstrução das casas das pessoas atingidas pelo desastre", afirmou Góes.

Marina Silva agradeceu o trabalho realizado pela Defesa Civil Nacional. "Quero agradecer ao ministro Waldez por ter sido amigo e ágil ao prestar serviço rapidamente enquanto os igarapés estavam aumentando o volume. Infelizmente, estamos aqui em um momento de tristeza. Estamos aqui para prestar solidariedade, mas isso não teria razão se nós estivéssemos aqui apenas para isso. Então estamos nós, do Governo Federal, por meio da Defesa Civil Nacional, ajudando em respostas o mais rápido possível", afirmou.

Para o governador do Acre, Gladson Cameli, a união de esforços entre os municípios atingidos, o estado e a União é essencial neste momento. "O Acre, quando passa por situações inesperadas como essa, se une, independentemente de partido. É um momento de todo mundo abraçar a causa para ajudarmos à população, principalmente a mais necessitada. É impressionante como um dia de chuva causou isso tudo, então vamos buscar soluções", afirmou.

Góes também visitará Manaus onde também houve fortes chuvas. O ministro fará uma visita aos Bairros Armando Mendes, Jorge Texeira e Nova Cidade, que estão entre os mais atingidos.

