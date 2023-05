Governo lança edital com quase 6 mil vagas para o novo Mais Médicos

VC Victor Correia

O Ministério da Saúde lançou nesta segunda-feira (22/5) o edital para o novo programa Mais Médicos, com 5.970 vagas para 1.994 municípios em todo o país. As inscrições serão abertas na sexta-feira (26) e vão até o dia 31, quarta-feira da semana que vem. O documento foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União (DOU).

Médicos brasileiros formados no país terão prioridade na seleção do programa; estrangeiros e brasileiros formados no exterior ocuparão as vagas remanescentes. A pasta estima que os selecionados começarão a atuar já a partir de junho. As inscrições poderão ser feitas pelo portal.

Incentivos para regiões vulneráveis

Em torno de 45% das vagas foram destinadas a regiões de vulnerabilidade, e 1.000 delas foram abertas para a Amazônia Legal. Médicos que atuarem nessas áreas receberão um percentual a mais. As novas vagas se somam aos 8 mil médicos que participam do programa atualmente. O governo estima que, até o fim do ano, haja um total de 28 mil profissionais do Mais Médicos atendendo no país.

Entre as novidades do programa está a possibilidade de seus integrantes realizarem especialização em Medicina de Família e Comunidade e mestrado em Saúde da Família. Também foi incluída licença-maternidade por seis meses com recebimento da bolsa, para completar o auxílio do INSS. O mesmo vale para licença-paternidade, por um período de até 20 dias. Também foram incluídos incentivos para médicos que permanecerem no programa, e o tempo de atuação foi aumentado de três para quatro anos.

