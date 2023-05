Adolescente filma o próprio estupro e denuncia alemão de 75 anos no AM

MA Mariana Albuquerque*

Uma adolescente de 15 anos gravou o próprio estupro em Manaus, Amazonas, e as imagens ajudaram a desvendar um esquema de exploração sexual com outras crianças e adolescentes no estado. A investigação foi exibida no último domingo (21/5) pelo Fantástico. Os abusos aconteciam na pousada Cheiro de Mato, na capital amazonense.

O principal suspeito de comandar a exploração sexual da menina é o alemão Wolfgang Brog, de 75 anos, que aparece no vídeo com a vítima. Ela era explorada desde os seis anos de idade. "Eu tinha seis anos quando ele começou a passar a mão em mim e me abusar. Ele passava a mão em mim quando eu estava dormindo. Ficava com medo", disse a vítima à reportagem.

Segundo investigações preliminares, a mãe da menina, a tia e Wolfgang agiam juntos na exploração da menor. A mãe chegou a ser presa na última quinta-feira (18). A adolescente revela que teve que colocar piercings no rosto a mando do estuprador.

Criminoso fugiu para a Alemanha

A reportagem mostrou que Wolfgang usava rios para transportar as vítimas até a pousada, que fica no meio da floresta.

O vídeo serviu como prova para o início das investigações da polícia e, no fim de março, com a ajuda de uma tia paterna, a menina denunciou os abusos. A polícia tentou prender o alemão, mas, segundo os investigadores, o criminoso fugiu para a Alemanha no início de abril. No Brasil, ele é considerado foragido e pode ser preso se voltar ao país.

