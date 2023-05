Pai é o principal suspeito de causar fraturas em bebê de um mês 

VL Vinícius Lemos - Especial para o EM

(crédito: Reprodução/Redes sociais)

Os pais de um bebê com um mês de idade foram presos nesta segunda-feira (22/5), em João Pinheiro, acusados de agressão e omissão. O homem teria batido até causar fraturas no filho, e a mãe teria sido conivente, demorando três dias para buscar socorro para a vítima. O fato ainda colocou sob desconfiança a morte de outro filho dos casal, em 2022.

O crime foi descoberto quando o bebê foi levado para o Hospital Municipal Antônio Carneiro Valadares, no Noroeste de Minas. Ele tinha as duas pernas e a clavícula quebradas.



A mão foi questionada e, inicialmente, disse ter sido um acidente em casa. Os médicos, contudo, não acreditaram na versão por causa da gravidade dos ferimentos.



A Polícia Militar (PM) foi avisada. Pressionada, a mulher confessou que a recém-nascida havia sido agredida pelo pai, ainda na sexta-feira (19/5). Ela contou que deixou a criança com o pai enquanto cuidava das tarefas domésticas. Segundo ela, a criança começou a chorar intensamente, e, apesar disso, a mãe não prestou assistência à criança.



O fato de a criança ter passado todo o fim de semana ferida e sem socorro levou a mulher a ser detida. O pai foi preso em seguida, suspeito de agressão.



O bebê foi transferido com urgência para o Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas.

