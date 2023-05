Homem que fazia sabonetes de maconha é preso em cidade mineira

Ed Estado de Minas

(crédito: PMMG/Divulgação)

Um homem de 42 anos foi preso na última sexta-feira (19/5) por plantar e vender maconha em Juiz de Fora, na Região da Zona da Mata, em Minas Gerais. Além de cultivar a droga, o suspeito também fazia produtos com a substância, como sabonetes.

O Grupo Especializado em Patrulhamento em Áreas de Risco (Gepar), do 2º Batalhão da Polícia Militar da cidade, chegou até o local por meio de uma denúncia anônima. Na casa, que fica no bairro Granjas Bethel, a queixa foi confirmada.

De acordo com o sargento Michel Sanches, o proprietário do imóvel foi detido, e uma “grande quantidade de maconha, sabonetes e produtos para utilização e embalo [da droga]”, foram

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.