Prédio desaba e deixa moradores soterrados em Recife

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Whatsapp)

Na manhã desta sexta-feira (7/7), parte de um prédio desabou em Recife. O imóvel fica localizado no bairro do Janga, em Paulista, na região metropolitana da capital de Pernambuco. No momento estava chovendo muito no local.

De acordo com o informações do portal G1, o Corpo de Bombeiros do estado afirma que há moradores soterradas sob os escombros. Dessas pessoas, a corporação também afirma haver crianças soterradas. O número de vítimas, no entanto, não foi informado.

Sobre as buscas, os Bombeiros relatam que duas mulheres foram resgatadas vivas nos destroços. Uma delas foi levada para o Hospital Miguel Arraes, em Recife. Não há informações sobre para onde a outra mulher foi levada. As duas sofreram fraturas, segundo informações do G1.

De acordo com o coronel Robson Roberto, do Corpo de Bombeiros, há vítimas soterradas que se comunicam com os agentes durante a busca.

"É um trabalho que a gente conta com o auxílio dos cães, que já indicaram onde a gente tem essas possíveis vítimas. As vítimas que estão responsivas foi mais fácil, porque com nosso estímulo, elas nos responderam. Estamos mantendo essas frentes de trabalho mas é um trabalho tem que ser feito com calma, com cautela, porque são pessoas que estão sob escombros e a gente obviamente está com a intenção de tirá-las com vida local", disse ao G1.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, postou sobre o incidente e pediu que a população tenha cuidado e acione a Defesa Civil se necessário.

Sexta de muita chuva em Pernambuco. Nossas equipes já estão mobilizadas em todas as regiões desde ontem, quando a Apac emitiu o alerta para RMR e Zona da Mata. Procure se manter em local seguro e, em caso de urgência, ligue 199 para falar com a Defesa Civil, que iremos até você. — Raquel Lyra (@raquellyra) July 7, 2023

O Correio tenta contato com a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros para atualizar informações de feridos.

Início da manhã

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o desabamento aconteceu no início da manhã, por volta das 6h30. O prédio fica na alameda Dr. Luiz Inácio de Andrade Lixa e faz parte do conjunto Beira-Mar. Do total de prédios, apenas um dos blocos ruiu.

Segundo moradores, o imóvel foi interditado por ordem judicial, mas foi reocupado em 2012.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.