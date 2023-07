Forno a gás explode, arremessa jovem e destrói apartamento em BH

MP Mateus Parreiras - Estado de Minas

(crédito: Sala de Imprensa/CBMMG)

A explosão do gás concentrado no interior de um forno arremessou um jovem contra a parede da cozinha e causou destruição parcial do apartamento em um edifício no Bairro Jardim Guanabara, Região Norte de Belo Horizonte, por volta das 22h de sábado (07/07).



O bolsão de gás acumulado no forno explodiu sem incendiar a residência, mas a onda de choque foi tão poderosa que, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), arremessou o jovem que estava manuseando o aparelho. A identidade da vítima não foi informada, mas segundo os bombeiros, teria idade superior a 25 anos.

O jovem foi levado por vizinhos para atendimento médico em um hospital particular, sem ferimentos visíveis, de acordo com relatos dos moradores do local. Outras cinco pessoas também sofreram ferimentos leves e foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A energia liberada pela explosão foi tão intensa que danificou vários cômodos, conforme informado pelo CBMMG. "A cozinha sofreu um impacto destrutivo significativo. A onda de choque se dissipou por todo o apartamento, afetando também o banheiro, onde o rebaixamento de gesso do teto foi destruído. Uma porta de vidro estourou para fora da residência, e os estilhaços caíram na área comum do condomínio. Outros dois quartos (solteiro e casal) também tiveram suas janelas afetadas."

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado após os vizinhos ouvirem uma explosão que estilhaçou os vidros do sexto andar do prédio e viram fumaça. Devido ao vazamento contínuo de gás mesmo após a explosão, foi necessário interromper o fornecimento de gás no condomínio.

A Defesa Civil e a Polícia Civil de Minas Gerais foram acionadas para realizar as perícias técnicas no local.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.