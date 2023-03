Mulher tem queimaduras de 2° grau após explosão de botijão de gás, no Riacho Fundo II

CB Correio Braziliense

(crédito: Foto: CBMDF/Divulgação)

Uma mulher de 44 anos sofreu queimaduras de 2° grau, neste domingo (26/3), após ser atingida por uma explosão de um botijão de gás dentro do seu apartamento no Riacho Fundo II. o acidente ocorreu por voltas das 13h.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a mulher foi atingida no tórax, na face e nas pernas. Ela foi transportada "consciente e orientada" ao Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília.

A corporação informou que, segundo testemunhas, houve um vazamento de gás no apartamento. E ainda de acordo com os vizinhos, quando a mulher foi desligar o forno elétrico, houve a explosão.

Com o acidente, a porta de entrada do apartamento foi arrancada, quatro janelas e a pia da cozinha ficaram quebradas. Apesar da explosão, não houve incêndio.

