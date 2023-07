Homem pede "nudes" a adolescente com deficiência intelectual e é preso

ID Ivan Drummond - Estado de Minas

(crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Um homem de 27 anos foi preso e indiciado pela Polícia Civil de Itaúna, no Centro-Oeste de Minas, por crime sexual praticado contra uma adolescente de 14 anos, portadora de deficiência intelectual.



As investigações tiveram início a partir da denúncia feita pela mãe da menor. O suspeito, segundo os policiais, se aproveitou da condição da vítima para iniciar a troca de mensagens com conteúdo pornográfico, exigindo o envio de fotos e áudios de teor erótico.

“Estamos atentos para a repressão qualificada e célere desses tipos de crimes, fornecendo amparo e acolhimento imediato às vítimas e familiares”, diz o delegado Leonardo Pio.

Ele enfatiza a necessidade de uma relação aberta e de confiança entre pais e filhos. “É fundamental que os responsáveis estejam vigilantes, especialmente em relação ao acesso a conteúdos em redes sociais e aplicativos de troca de mensagens. Filho não pode esconder senha dos pais.”

O suspeito foi indiciado pelos crimes sexuais previstos nos artigos 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente e 215-A do Código Penal, os quais, somados, têm pena de até 11 anos de prisão.

