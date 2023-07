Corpo de recém-nascido é encontrado dentro de sacola em Belo Horizonte

BF Bel Ferraz - Estado de Minas

(crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

O corpo de um recém-nascido foi encontrado dentro de uma sacola nessa segunda-feira (10/7), Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem estava chegando em uma casa desocupada para fazer uma verificação no imóvel quando viu uma sacola encostada em uma madeira na entrada da residência.



Ele abriu para ver o que tinha dentro e encontrou o corpo de um recém-nascido enrolado em um pedaço de pano, ainda com pedaços da placenta e cordão umbilical.

A Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil foram acionadas. O neném já estava sem vida quando as equipes chegaram ao endereço.



A Polícia Civil ainda não conseguiu afirmar se o bebê chegou a respirar ou não após o nascimento.

O corpo foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

