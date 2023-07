Marido de delegada mata os filhos depois se mata no Pará

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Redes sociais)

O marido de uma delegada da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Cametá, no interior do Pará, matou a tiros os dois filhos do casal, uma menina de 9 e um menino de 13 anos, e tirou a própria vida em seguida. O crime ocorreu na última segunda-feira (10/7), na residência da família.

O assassinato ocorreu na residência da família, na avenida Coronel Raimundo Leão, no centro urbano da cidade. O homem foi identificado como o dentista Paulo César Viana, ele chegou a ser socorrido com vida pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional de Cametá (HRC), mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada no centro hospitalar.

O casal estava em processo de divorcio, mas a Polícia Civil não chegou a confirmar se essa foi a motivação do crime.

Na hora dos crimes, Paulo estava sozinho com os filhos. Conforme vizinhos ouvidos pela policia, o caso teria ocorrido por volta das 16h, trinta minutos antes da chegada da secretária do ex-casal.

Os vizinhos ouviram os barulhos de tiros e acionaram a polícia. A delegada, mãe das crianças, estava na delegacia no momento do ocorrido. Viaturas das polícias civil e militar e ambulâncias de resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estiveram no local, porém encontraram os menores já sem vida.

Em nota, a Polícia Civil do Pará lamenta o ocorrido e se solidariza com familiares e amigos das vítimas.

“A PCPA informa que a servidora recebe assistência por meio da Diretoria de Atendimento ao Servidor (DAS). Uma equipe policial de Belém dá suporte à agente e seus familiares. O suspeito do crime era marido da delegada e pai das vítimas. Ele se matou após cometer o crime”, disse a polícia civil do estado.

